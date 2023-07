“É muito difícil, mas estava mais preparada emocionalmente”, afirma Simony sobre o fim das suas radioterapias

A cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino, em meados de 2022, e está na reta final de seu tratamento.

Amores, tenho ótimas notícias pra vocês. Em entrevista à revista Quem, a cantora Simony revelou que, após ter que retomar o seu tratamento contra um câncer no intestino, o qual ela foi diagnosticada em 2022, finalmente está encerrando as suas sessões de radioterapia.

Apesar de sua felicidade, ela, que já passou por esse processo uma vez, conta que está mais preparada emocionalmente, mas que os sintomas causados pelas medicações não mudam, como a falta de libido, queda de cabelo, dores nas articulações e irritabilidade.

“Estava mais preparada emocionalmente, mas, mesmo assim, é muito difícil. Os sintomas são os mesmos, o efeito da medicação não muda”, iniciou.

A cantora, que está na reta final de seu tratamento, que vai até o mês de agosto, revela que, apesar do medo que a doença lhe causou, ela nunca deixou que os pensamentos negativos tomassem conta se si.

“Fiz exame há duas semanas e não tem mais nada, graças a Deus. Agora faltam só mais duas sessões. Acaba em agosto… Em alguns momentos, tive medo do que a doença poderia causar, principalmente ficar longe dos meus filhos, mas não tive pensamentos negativos”, revelou Simony.

Para quem não sabe, após descobrir sobre a sua doença, a famosa contou um pouco sobre as suas experiências em seu livro, “Um Dia de Cada Vez”, e ressalta que não descarta a possibilidade de escrever um novo material sobre o assunto.

“Poder escrever sobre este assunto e compartilhar com outras pessoas foi algo que me ajudou muito. Quem sabe eu não continue a escrever”, abriu a possibilidade.

Por fim, Simony revela que, além da troca de experiências com outros portadores da doença, como os cantores Preta Gil e Conrado, com quem ela manteve contato, o apoio de seu marido, o cantor Felipe Rodriguez, foi algo essencial para a sua recuperação.

“Sou suspeita para falar do Felipe, mas com certeza o apoio dele foi fundamental, sempre esteve do meu lado. Não tenho dúvidas que nos deixou mais fortes. Não é fácil e não foi, me sinto grata a Deus e as pessoas que ficaram do meu lado”, finalizou a cantora.