“É meu sonho entrar para o BBB”, dispara Virgínia

A influenciadora e empresária respondeu às perguntas dos seus seguidores e não deixou de comentar sobre o reality de sucesso da Globo

Virgínia Fonseca deu detalhes sobre sua possível participação no BBB 24 e disse que é um grande sonho poder participar da atração da Globo. A influenciadora contou detalhes no seu canal do Youtube onde respondeu às perguntas dos seus fãs.

“Você entraria no BBB agora no atual momento da sua vida?”, uma fã quis saber e a influenciadora entregou a resposta: “Aí gente, pior que eu não sei. É meu sonho entrar no BBB, meu sonho de vida mesmo! Não é possível que eu vá morrer antes de entrar no Big Brother”, iniciou.

“Não acredito nisso, acredito que um dia eu vou entrar. Mas que acredito que agora, não”, Virginia deu um banho de água fria, mas revelou o motivo: “As minhas filhas são muito pequenininhas ainda, e a Maria Alice já sente muito. Apesar que daqui pra frente é só pra trás, porque daqui pra frente elas vão sentir ainda mais”, disse a loir