“É impossível ter um movimento saudável”, Bianca Andrade desabafa sobre depressão

A influencer participou do podcast Vaca Cast, comandado pela influenciadora Evelyn Regly.

Socorrrroooooooooo! Me belisca porque eu não acreditando no que os meus olhos estão vendo. Bianca Andrade participou do podcast Vaca Cast da influenciadora Evelyn Regly, e meu queixo caiu ao ver isso nas redes sociais. Para quem tá perdido no rolé, Bia e Eve eram melhores amigas nos primordios do Youtube, mas as duas tretaram feio e a amizade morreu ali, e ambas disseram inúmeras vezes em entrevista que, apesar disso, elas eram cordiais uma com a outra quando se encontravam.

E pelo jeito, a paz reinou entre elas, já que Bianca está participando do podcast de Regly e se divertindo. Durante esse papo maravilhoso, Bianca comentou que a sua “ficha” em relação à maternidade caiu recentemente. Ela é mãe do Cris, do relacionamento com o também influenciador Fred Bruno.

“Há cinco meses eu não queria ter outro filho de jeito nenhum. É impossível, não tem como, é muita coisa na minha vida. Fui diagnosticada recentemente com depressão. É muito estímulo o tempo inteiro na minha cabeça. É impossível ter um movimento saudável”, revelou.

“Nada tira da minha cabeça que uma mãe feliz é um filho feliz. Eu sair para trabalhar não quer dizer que eu seja uma mãe pior, muito pelo contrário. Sou uma mãe que precisa continuar a vida, que precisa continuar sendo feliz e eu preciso também sustentar meu filho”, desabafou.