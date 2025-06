É do Brasill! Fernanda Torres é convidada para ser membro da Academia do Oscar

Genteeeee, o cinema brasileiro fez história mais uma vez. Eu to berrando tanto aqui em casa, mas tanto, que tenho certeza de que o síndico vai bater aqui daqui a pouco e segurando a multa na mão.

Acontece que a nossa diva da atuação Fernanda Torres e mais nove brasileiros receberam um convite para lá de especial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, a prestigiada instituição responsável por organizar o Oscar: eles foram convidados para integrar o time oficial da Academia. Logo, a atriz brasileira poderá se tornar uma das votantes da principal premiação do cinema mundial.

Esse convite aconteceu poucos meses após o reconhecimento internacional do trabalho dela no filme “Ainda Estou Aqui”, que acabou levando o Oscar de Melhor Filme Internacional em março. Além disso, Fernanda recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo mesmo papel, consolidando presença entre os grandes nomes do cinema mundial.

Dentre os 534 nomes escolhidos este ano, apenas 10 deles são representantes do Brasil. Esse anúncio foi celebrado por artistas e profissionais do audiovisual no país, como símbolo de prestígio e valorização da produção cultural brasileira.

Além de Fernanda Torres, outros nove brasileiros aparecem na lista. Entre eles estão os diretores Daniel Filho, Gabriel Mascaro, Daniela Thomas, a documentarista Eliza Capai e a produtora Maria Carlota Bruno.

Outros brasileiros já são membros votantes da Academia, como Fernanda Montenegro (atriz), Alice Braga (atriz), Walter Salles (diretor), Carlinhos Brown (compositor), Rodrigo Santoro (ator), Wagner Moura (ator) e Selton Mello (ator).