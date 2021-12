Viih Tube (ela de novo) gasta 2.500 reais em taxi para ver um boy que nem é namorado

A influenciadora digital, Viih Tube postou em seus stories quanto pagou por uma viagem de taxi de São Paulo ao Rio de Janeiro.

Será que ela tomou banho? Será que vai dar namoro com Lipe Ribeiro? Marqueteira ela né? Eu conto tudo para vocês, vem cá!

Ela é marqueteira de primeira linha! De quem eu estou falando? Claro, da Viih Tube! Diante da repercussão da última Farofa da Gkay, a mulher que estava praticamente apagada, voltou a ser o centro das atenções, a partir do momento que viu sua vida pessoal virar álbum de figurinhas da Panini

A influenciadora digital postou em seus stories do Instagram uma série de vídeos de sua viagem de taxi ao Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Não é de hoje que a garota está na mídia! Após se declarar piranha e afirmar ter ficado com quarenta e seis pessoas na Farofa da Gkay, Viih correu para os braços do ex-De Férias com Ex, Lipe Ribeiro.

Para Viih Tube não basta se autoproclamar piranha, se declarar corna, ela também tem a mania de colocar preço em muitas de suas conquistas, lembram do ticket da gasolina do carro que a influenciadora comprou no começo do ano?

Foto: Reprodução/ Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Pois, então… Ela conta que pagou a bagatela de 2.500 reais em uma viagem de taxi de São Paulo ao Rio de Janeiro. Tudo para encontrar o boy que também tem um currículo conhecido. Lipe já ficou com Anitta e a influenciadora Maju Mazalli.

Óbvio que tudo seria transmitido à sua base de fãs, afinal engajamento bom é aquele que tem fotos, texto, vídeos, prints e ufa, aquela galerinha sedenta por histórias da vida real não fica órfã de postagens!

Arrasou Viih! Tá quase uma Deolane Bezerra! Beijinhos de luz!