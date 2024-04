“É de cortar o coração”, Ana Maria Braga chora ao falar com tutor do cachorro morto no vôo da Gol 

Amores, acho que é impossível alguém não ficar sentido com o caso Joca, não é mesmo? Conhecida por se tutora dedicada os seus doguinhos, a apresentadora Ana Maria Braga ficou muito emocionada ao falar do Golden Retriever Joca, de 5 anos, que morreu de parada cardiorrespiratória após falhas no transporte aéreo da Gol. O caso teve notoriedade na mídia nesta segunda-feira (22), o cachorro da raça golden retriever morreu depois de ser transportado pela companhia aérea Gol em um voo errado. Ele só voltou a São Paulo, já morto, mais de 12 horas depois do primeiro embarque. A família procurou a polícia, que registrou o caso como crime de abuso a animais.

E nesta quinta-feira, Ana Maria chorou bastante enquanto entrevistava o tutor do animal ao vivo no Mais Você ao mostrar a postagem feita por João Fantazzini Júnior, que se despediu de Joca nas redes sociais. “É de cortar o coração”, disse a apresentadora.

A seguir, ela entrevistou João, que agradeceu as palavras de Ana Maria. Ela respondeu: “São suas as palavras. São suas e nossas, de todos nós que amamos os bichos, a natureza, e temos sensibilidade. A gente sabe o que significa ter a companhia significa ter a companhia desses amigos, que eu chamo de filhos”.

No atestado de óbito de Joca, a causa da morte do animal consta como “parada cardiorrespiratória a esclarecer”. A Gol alega falhas técnicas, mas João aponta que houve descaso da empresa aérea no tratamento da situação.

“Eu não sei o que fazer. A Gol não fez contato comigo. A única coisa foi no dia (da morte) que o presidente da Gol me ligou, ele me pediu desculpa. Eu falei: ‘quem matou meu cachorro foi seu operacional, eu não tô nem aí que você é o presidente. Eu velei o Joca e não teve apoio nenhum. O único apoio foi dar lanchinho para quem tava na hora. O que mais mata é que ele não deveria ter morrido daquele jeito”, disse o engenheiro, completando. “A gente não sabe o que fazer ainda (…) Não tem lei. Cada companhia aérea trata de uma forma. Eu vou lutar não só pelo Joca.”

A morte de Joca não apenas sensibilizou tutores de animais, mas também chamou a atenção de autoridades, incluindo o presidente Lula, que com uma gravata em homenagem ao pet, exigiu ação da ANAC e da Gol para garantir a segurança dos animais transportados por ar. A apresentadora do Mais Você reforçou necessidade de medidas imediatas. “É o momento de fazer um apelo às autoridades para que haja um caminho claro e rápido para resolver essas questões”, comentou Ana Maria.