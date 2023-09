É cafona ou não é? A roupa que Virgínia usou no lançamento de seu perfume deu o que falar na web.

A esposa do cantor Zé Felipe foi detonada pelos internautas por causa da roupa transparente na comemoração de 2 anos da WePink.

Ai gente, não sei se tá tão cafona. Eu gostei, até queria emprestado esse vestido. Virgínia, bora conversar sobre esse empréstimo, amiga? Para quem não está entendendo absolutamente nada, pois bem, a influenciadora Virginia Fonseca apostou em um vestido amarelo com transparência para a comemoração de dois anos do lançamento de sua marca de cosméticos. Por baixo da peça, porém, ela usou uma calcinha preta, o que causou estranhamento nos fãs: “Essa calcinha preta matou”.



E vale lembrar também que a empresária exigiu que os convidados usassem rosa na festa como dress code. Ela, entretanto, foi totalmente na contramão, e o vestido amarelo gerou revolta entre os fãs da loira. Não entendi nada! Ela falou pra todo mundo ir de rosa! Quer ser o centro das atenções”, disparou uma internauta.



O que realmente mais incomodou os seus seguidores foi a calcinha visível no look, e a peça íntima não estar em concordância com a cor do vestido usado pela mulher de Zé Felipe. “Essa calcinha preta matou”, escreveu uma usuária “Achei que só eu tinha pensado isso. Achei estranho, seria melhor uma calcinha da cor amarela”, concordou outra. “Estava tudo perfeito, até que cheguei na calcinha preta”, lamentou uma seguidora no Instagram da influenciadora.