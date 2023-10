“É a nossa Faixa de Gaza”, diz Datena sobre violência em SP

O apresentador Datena comparou a violência nas ruas de São Paulo com a Faixa de Gaza, centro dos conflitos entre o Israel e o Hamas.

Minha gente, vocês viram essa declaração que o Datena deu no Brasil Urgente desta quarta-feira (25). O apresentador comparou à Faixa de Gaza –centro dos conflitos entre o Hamas e o Israel– com as ruas de São Paulo e que os motoqueiros da capital paulista enfrentavam uma situação até “mais difícil” diante da violência urbana no Brasil.

“Bandidos que atacam na Marginal e roubam motos potentes foram presos em operação. A nossa Faixa de Gaza é aqui”, disparou ele ao exibir uma matéria sobre roubo de motocicletas.

Ao mostrar cenas de violência nas vias da capital paulista. O jornalista lembrou que o marido de Ana Paula Padrão foi internado após sofrer um assalto à mão armada ao retornar de uma viagem. “Ontem a gente mostrou que ele quase foi morto em um assalto por causa da moto. Andar de moto em São Paulo é mais difícil que andar na Faixa de Gaza”, acrescentou o jornalista.

“Quem anda de moto de alta cilindrada aqui em São Paulo vai ser assaltado”, acrescentou Datena, que pediu para reprisar a reportagem sobre o caso. “Imagina uma família como a da Ana Paula Padrão, o desespero de saber que o marido teve de fugir e se jogar de um barraco”, finalizou ele.