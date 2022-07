A treta virou luta: Dynho Alves e Christian Figueiredo vão cair no soco

As duas personalidades resolveram se resolver frente a frente no “Fight Music Show’

Minha gente, eu sabia que isso ia dar pano pra manga, mas jamais pensei que fosse chegar no nível de: resolver isso no soco, literalmente. Christina Figueiredo e Dynho Alves, resolveram se acertar na segunda edição do ‘Fight Music Show’.

Para quem não sabe os dois tiveram um desentendimento na gravação do podcast ‘Eu Fico Loko’ e Dynho chegou a dizer que gravaria vídeos íntimos com a mulher de Chris. O muso do Privacy disse que foi tratado com falta de respeito e que os apresentadores zombaram da sua cara ao vivo.

O evento teve sua primeira edição com Whindersson e Popó, mas dessa vez teremos um embate alimentado pela mídia que acontecerá dia 25 em Curitiba. Ainda não decidi para qual lado vai minha torcida, mas não perco nada desse momento histórico.