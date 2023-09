Durante homenagem, Globo Esporte comete gafe e erra o nome de Walewska Oliveira 

O programa esportivo prestou uma homenagem à finada jogadora de vôlei, que infelizmente nos deixou nesta semana.

Gente, pelo amor de Deus, é só prestar um pouquinho mais de atenção. No início da tarde deste sábado (23), o programa Globo Esporte cometeu uma gafe daquelas.

Enquanto o programa, que é apresentado pelo jornalista Alex Escobar, fazia uma homenagem à jogadora de vôlei Walewska Oliveira, que infelizmente nos deixou no fim dessa semana, o nome da atleta foi grafado incorretamente no telão do estúdio, que fica atrás do apresentador.

Ao invés de escreverem Walewska Oliveira, o primeiro nome da atleta foi escrito da seguinte forma: Waleska.

Eu sei que de primeiro instante esse erro pode parecer pequeno, porém, ao meu ver, mostra a falta de atenção e carinho das pessoas que produziram a homenagem para a jogadora de vôlei, deixando a impressão de que o conteúdo foi feito apenas para aproveitar o triste hapy que o nome da atleta trouxe nos últimos dias.