Durante entrevista em Podcast, influencer Sabrina Low afirma: “Me arrependi de ter me envolvido com o Whindersson”

Durante o episódio do Podcast Cutucast, ontem, dia 13 de maio, a influenciadora Sabrina Low abriu o jogo sobre seu envolvimento com o comediante Whindersson Nunes. Em meio a conversa, Sabrina foi questionada sobre os eventos que se desenrolaram em 2022, quando conversas íntimas entre ela e Whindersson vazaram na internet, causando um verdadeiro tumulto em sua vida.



A influenciadora admitiu seu arrependimento, deixando claro que o episódio trouxe mais problemas do que benefícios.”Essa situação só me trouxe coisas ruins”, desabafou Sabrina durante o podcast. “Eu me arrependo porque se a gente não tivesse se envolvido, nada disso teria acontecido.”Ainda que ressalte que sua opinião sobre o comediante seja positiva, Sabrina faz questão de separar a pessoa do acontecimento em si. “Eu não tenho nada para falar dele, ele é uma pessoa incrível, um cara do bem”, afirmou.



Apesar de terem ficado juntos durante uns 5, 6 meses, Sabrina enfatiza que o envolvimento dos dois não chegou a ser um namoro. E ao ser indagada sobre Whindersson, ela revela: “não gosto muito de falar dele porque isso me traz coisas e lembranças ruins”.



No entanto, ela deixa claro que aprendeu uma lição valiosa com essa experiência: evitar relacionamentos com pessoas famosas.”Depois disso ainda tive um relacionamento com um MC, e agora tenho certeza que nunca mais namoro com um famoso”, declarou Sabrina, evidenciando que as consequências do episódio foram profundas o suficiente para mudar sua perspectiva sobre relacionamentos no mundo das celebridades.