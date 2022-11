Durante a Copa do Mundo, Fernanda Gentil comandará um quadro no Mais Você

A apresentadora estava há um ano sem realizar trabalhos pela emissora.

Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Após ficar um ano sem trabalhar, a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil, durante a copa do mundo, comandará um quadro no programa Mais Você.

No programa que estreia no próximo dia 09 (sexta-feira), Fernanda contará curiosidades sobre o Catar e mostrará como está sendo a sua rotina e a de sua família no país do Oriente Médio. Ele também contará com dois patrocinadores fixos, a operadora de telefonia Claro e o aplicativo de comidas iFood.

Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco, Fernanda contou estar muito feliz com esse novo projeto. “Feliz demais de repetir essa dobradinha com a Ana Maria Braga, que eu tanto amo, em mais uma Copa do Mundo, e agora com essa nova linguagem e roupagem. Tô indo pra minha quarta Copa em 12 anos, e pela primeira vez com um projeto autoral”