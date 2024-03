Dudu, do Palmeiras, é obrigado a dividir seu patrimônio com ex-mulher

Vish atrás de eita no mundo do futebol, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o jogador de futebol Dudu será obrigado a dividir seu patrimônio com sua ex-mulher, Mallu Ohanna. Logo, ele deve dividir seus bens acumulados ao longo de 10 anos de seu antigo relacionamento.

Segundo o G1, o ex-casal, que teve um relacionamento entre 2009 e 2020, a Justiça não acatou o recurso do jogador contra o acórdão proferido na 2ª Câmara de Direito Privado, que definia uma partilha de 50% do patrimônio entre os dois, que possuem dois filhos juntos.

O seu patrimônio está avaliado em R$70 milhões, e ele deve ser divididos com Mallu. O ex-casal está em processo de reconhecimento e dissolução de união estável desde o fim de seu relacionamento há 4 anos.