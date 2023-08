Dudu Camargo supera polêmicas e é contratado por outra emissora 

O apresentador que foi demitido do SBT, em Junho, após defecar em seu camarim, voltará a comandar um telejornal.

Amores, e não é que o mundo dá voltas? Após toda a polêmica envolvendo a sua demissão do SBT, o apresentador Dudu Camargo acaba de ser contratado pela emissora Astral TV, canal de bem-estar que foi lançado recentemente no Brasil, para comandar um telejornal.

De acordo com a emissora, o apresentador está à frente de um noticiário, o Alerta News, que será exibido diariamente, no fim da noite, comentando os principais fatos do dia.

“A proposta é fazer algo diferente do que tenho feito até aqui, sempre com o compromisso de informar, de modo ético e levando algo de qualidade às pessoas. Estou feliz com este novo desafio e por estar nesta casa, que está fazendo um movimento interessante. Conto com a companhia de vocês!”, comunicou o apresentador.

Em nota, o empresário Edu Scarfon, que está a frente do canal, no Brasil, afirmou que Dudu foi contratado por já possuir experiência, o que agregará na proposta que o canal pretende implantar.

“É muito importante que tenhamos um noticiário em nossa grade. Além de mantermos as pessoas bem informadas, a ideia é fazê-lo de modo leve, sem explorar as dores do outro. O Dudu é um profissional que esteve diariamente na casa das pessoas, possui experiência e será um prazer tê-lo conosco. Esta é uma das iniciativas previstas, com o propósito de mesclar a nossa programação de bem estar com produtos de variedades que estamos preparando. A proposta é desenvolver uma programação diferenciada e interessante”, afirmou Edu Scarfon.