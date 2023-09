Dudu Camargo sobre saída do SBT: “Não chorei”

O ex-contratado da emissora de Silvio Santos contou detalhes sobre sua saída da emissora que ele diz ter sido uma escola para sua carreira

Dudu Camargo revelou detalhes sobre sua saída do SBT e não deixou de agradecer a oportunidade de ter iniciado a carreira na emissora. Em entrevista para o ‘Programa da Tarde’ ele contou que não chorou quando saiu da emissora disse que sempre pensou pelo lado racional.

“Foi uma janela muito importante, foi uma casa, sair do SBT é como sair da minha família. Não chorei em nenhum momento, não porque eu nunca me deixei ser levado pela emoção, busquei a razão”, disse.

Ele ainda completou: “O SBT foi uma casa, eu comecei quando criancinha fazendo trabalho através de agência, depois iniciei como contratado e convivendo tantos anos e começando tão novo no SBT tantas horas lá eu convivia com a equipe mais do que minha família. Sair de lá é como o filho que sai de casa para alcançar novos voo, sempre gratidão e pensamentos positivos sobre a empresa”, finalizou.