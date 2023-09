Dudu Camargo: “Só eu e Jorge Lordello beijamos a boca macia da Sônia Abrão”

O ex-contratado do SBT perdeu a linha ao falar sobre sua relação com a jornalista no Programa da Tarde da Rede Meio Norte

Dudu Camargo esteve no Programa da Tarde da Rede Meio Norte e não deixou de falar sobre sua relação com Sônia Abrão. O ex-contratado do SBT foi bem ousado e disse que já beijou a boca macia de Sônia Abrão. A jornalista ficou chocada com os comentários do jornalista e disse que ele vai ficar na geladeira. “Só eu e Jorge Lordello beijamos essa boca”, diz o comunicador ressaltando que ela tem os lábios macios. “Gente não brinca com essas coisas, para”, pediu a jornalista. “Que isso? Selinho… Gente, esse menino tem que ser interditado, que isso, ele pirou, isso é coisa que se fala? Você vai, ele foi e não vai sair daí”, finalizou.