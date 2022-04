”Não foi por fama ou por imagem”, dispara Dudu Camargo por escolha por “homem do saco”

Jornalista relembra começo de sua carreira e como suas escolhas foram importantes para se tornar um ícone do jornalismo

Vai segurando esse BA-BA-DO daí, que eu seguro ele de cá. Dudu Camargo revelou em uma sala de bate papo no Twitter, produzido por Luizão da Band, influência na rede que já tem mais de 4 mil seguidores, que não escolheu a fama em sua carreira e nunca quis aparecer, portanto escolheu fazer o “homem do saco”.

Bate papo no Twitter promovido por Luizão da Band (Foto: Reprodução)

“A proposta não era nem estar à frente do primeiro impacto para aparecer. Me fizeram a proposta de ser repórter do ‘Fofocalizando’ ou fazer o homem do saco, preferi fazer o homem do saco, outro no meu lugar ia querer o repórter, porque ia estar aparecendo, não fui por fama ou por imagem”, disse Dudu.

O jornalista ainda contou um pouco sobre a mudança que proporcionou dentro do jornalismo no SBT, trazendo esse jornalismo dinâmico. “”Foi indo e foi dando certo. O SBT fez esse formato só com o ‘Aqui Agora’, eu falei inclusive que a Record estava ganhando do SBT com esse formato. Utilizei o formato para trazer o carinho do público e aí não deu outra”, contou.

Dudu também comentou que os haters ajudaram muito a alavancar sua carreira, é aquele ditado, falem bem, ou falem mal, mas falem de mim. O jornalista contou que as críticas ajudaram ele a aparecer cada vez mais, gerando curiosidade no público.