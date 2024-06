Dudu Camargo desmente polêmica de cocô atrás de microondas: “Me queimar para não conseguir emprego”

O queridinho do SBT que passou a se tornar alvo de diversas polêmicas após a sua saída da emissora explicou detalhes sobre os boatos de cocô atrás do microondas em uma entrevista esclarecedora para Daniela Albuquerque. Ao programa ‘Sensacional’ ele conta que a ideia era queimá-lo para que ele não conseguisse emprego em nenhum outro lugar.

“Mentira. Criaram uma história para justificar minha demissão. Você vê que maluca essa história. Você que está me assistindo, imaginem. Estou sendo claro. Quando a administração mudou, me deram férias de meses e depois veio a rescisão, pessoal sabe que a mudança da administração foi a minha saída”, disse.

Ele ainda completou: “Vincularam a minha saída com essa história, desde que comecei teve muita polêmica com o que não aconteceu. Parte dos próprios sites e diretores. A ideia era me queimar para que eu nunca consiga emprego em lugar nenhum”, ressaltou.

Dudu ainda conta que não pensou em pedir para ficar na TV. “Não, eu já sabia que era uma coisa definitiva do novo comando, novos ares. Não foi questão de salário. Acredito que sim [puxaram meu tapete]. Moro em São Paulo, mas eu sempre dei espaço às oportunidades e me foi feito o convite da TV Meio para fazer jornal no formato que eu já fazia”, finalizou.