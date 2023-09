Dudu Camargo desmente boatos sobre treta com Marcão do Povo: “Sempre me tratou bem”

O ex-contratado do SBT contou detalhes sobre sua carreira e não deixou de falar sobre os boatos diante de sua amizade com Marcão do Povo

Matou a cobra e mostrou o pau! Dudu Camargo esteve no ‘Programa da Tarde’ e contou detalhes sobre os boatos de uma discussão com Marcão do Povo. O jornalista revelou que não tem nada contra o comunicador e que os dois têm uma relação amigável.

“Mracão do Povo é um excelente comunicador, já passou por diversas emissora, mas as pessoa inventando, mais de imprensa do que existir alguma coisa. Um tempo atrás ele fez uma palestra e mandou o convite, fui até lá assistir”, disse.

“Não tenho nada contra Marcão do Povo, sempre me tratou bem. Ele chegou a passar mal no meio do programa e eu estava na redação, não tinha como colocar interna do, correram e eu fui lá, assumi o programa e ele me agradeceu. Uma das poucas pessoas que me mandaram mensagem quando saí do SBT”, finalizou.