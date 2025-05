Duda Guerra deixa de seguir Angélica

Gente, estou chegando no meu prédio e indo pegar o elevador, quando uma vizinha adolescente aparece berrando o meu nome para me contar o novo capítulo da treta entre Duda Guerra com a família Huck.

Acontece que um dia após terminar o namoro com Benício Huck, a influenciadora deu um unfolow nos ex-sogros Angélica e Luciano Huck no Instagram na tarde desta sexta-feira (9). Ela também parou de segui o ex-namorado e apagou todas as publicações em que aparecia com ele.

Toda essa troca de unfollows rolou após rumores de que o relacionamento dos dois adolescentes teria terminado. Segundo o portal “LeoDias”, o namoro chegou ao fim por iniciativa de Benício após a influenciadora se envolver em uma polêmica nesta semana.

Até então, nenhum deles se pronunciou oficialmente após o suposto fim da relação. Ainda na noite de quinta-feira (8), Duda fez uma publicação em seus stories usando a aliança que recebeu do rapaz.