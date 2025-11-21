Dua Lipa no Rio: o que esperar do show da turnê “Radical Optimist Tour”? 

Amigaaa, eu e minha personal stylist estamos aqui enlouqecidas atrás de um look baphonico para o show da minha amada Eduarda Filipa (piadinhas internas by Twitter), digo, Dua Lipa. De qualquer maneira, estamos eufóricas e na contagem regressiva para o show do ano, meus amores e eu mesma estou recebendo várias mensagens e áudios de amigas minhas de outros estados pedindo dicas para chegar no local do show.

A diva pop está passeando pela capital carioca desde segunda-feira (17) irá subir ao palco montado na área externa da Farmasi Arena, na Barra Olímpica, na noite deste sábado (22) — no mesmo local que, nos últimos anos, também recebeu Maroon 5, Harry Styles e Imagine Dragons. Lembrando que o show da turnê “Radical Optimism”em terras cariocas está marcado para às 21h e os portões abrem às 16h.

São esperadas cerca de 25 mil pessoas para a apresentação. Sem estacionamento e com restrições de circulação na região, a orientação da organização do evento é que o público dê preferência ao transporte público. Os horários de circulação do BRT, com duas estações próximas ao local (Estação Rio2 e Terminal Centro Olímpico), e do Metrô foram alterados especialmente para o show. Outra recomendação importante é que todos planejem o trajeto e recarregue os cartões de ida e volta com antecedência, para evitar transtornos.

BRT

Estação Rio2 (funcionamento 24h): quem for para o setor Pista deve desembarcar nesta estação

Terminal Centro Olímpico (funcionamento até 1h da manhã de domingo): quem for para o setor Pista Premium deve desembarcar nesta estação

A Estação Parque Olímpico estará fechada a partir das 16h do dia do show.

Metrô

Para quem estiver indo pelo Metrô, deverá desembarcar no Acesso C da Estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que está conectado ao BRT. A estação vai funcionar até 1h da manhã de domingo. Além disso, as estações das linhas 1 e 4 estarão abertas apenas para desembarque. Após o encerramento da operação comercial (a partir da meia-noite), a linha 2 não estará disponível.

Aplicativos de transporte

Carros de aplicativo terão acesso restrito ao local do show e não poderão circular próximos aos portões. O embarque e desembarque ocorrerá apenas em áreas mais distantes, sujeitas a bloqueios. Por isso, a organização reforçou o uso do Metrô e do BRT.