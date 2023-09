Drake posa com todos os sutiãs que as fãs jogaram em seu palco durante sua turnê até agora

O cantor publicou no seu perfil do instagram, a imagem das peças íntimas jogadas por fãs no palco durante a turnê “It’s All a Blur”.

Minhas lindezas, o mundo da música tá dando o que falar nos últimos dias, tudo isso porque o cantor Drake fez um post no Instagram ostentando a sua coleção de sutiãs de fãs que jogam a peça íntima no palco, enquanto ele se apresenta, ao vivo.

Na foto, dá para ver sutiãs de todos os tipos, tamanhos, modelos e cores. Todos esses sutiãs foram atirados no palco por fãs nos palcos em que o rapper canadense já se apresentou e, como o registro provou, foram guardadas. Os sutiãs viraram uma presença constante nos shows de Drake. Uma fã, Veronica Correira, chegou a ser notada pelo artista devido ao tamanho da peça de lingerie que atirou em uma apresentação em Nova York, em meados de julho. “36G? Encontrem essa mulher imediatamente”, disse ele. Inclusive, em um dos shows, Drake comentou que seu filho de 6 aninhos, Adonis Graham estava presente e que era para as fãs não atirarem sutiãs, afinal, ia pegar mal um monte de peça íntima voando no palco, na presença de uma criança. Por isso, o astro só permite a brincadeira apenas quando o filho não está presente. “Olha, para ser sincero com vocês, eu não posso falar sobre peitos nesta noite em Los Angeles porque meu filho está aqui pela primeira vez. Então temos um controle parental hoje. Guardem seus sutiãs”, brincou no palco durante uma apresentação.