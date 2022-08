Drag Queens elogiam humildade de Pabllo Vittar: “Mesmo sendo a maior do mundo”

Posso dizer uma coisa, conheço a Pabllo pessoalmente e ela realmente é um ser humano incrível com todos. Durante uma entrevista para o ‘PocCast’ com Lucas Guedes e Rafa Uccman, as drag queens Danny Bond e Kaya Conky falaram da humildade de Pabllo Vittar e da simplicidade da artista.

“Quando a Pabllo surgiu, foi aí que eu virei a chave, eu disse ‘A Pabllo vai subir, quem vim com ela vai ficar. Então eu vou nesse bonde’. Todos os shows que ela fez em Maceió eu abria todos. Ela é muito o povão.” Falou Danny Bond. Lucas Guedes ainda completou que Pabllo é a maior drag queem do mundo.

“Ela poderia ser ‘uó’, sendo que ela sempre foi ótima. Quando ela pisava em Natal, ele sempre me dava moral, e as “bicha” acompanha isso. Isso faz muita diferença no cenário local.” Afirmou Kaya Conky.