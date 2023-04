Douglas Souza, do vôlei, é pedido em casamento

O ex-jogador de vôlei não deixou de publicar a notícia nas redes sociais e foto ao lado do seu namorado, Gabi Campos

Douglas Souza deu um show no Instagram ao aparecer ao lado do seu namorado e contar que foi pedido em casamento. Isso mesmo! O muso compartilhou diversos cliques ao lado de Gabi Campos e contou as novidades aos seguidores mostrando as alianças de luxo.

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou noivo. Eu te amo muito Douglas Souza, você é o amor da minha vida e quero passar o resto da minha vida do seu lado”, escreveu o streamer na legenda do post. E o ex-atleta se declarou: “Te amo infinito”.

Os seguidores não deixaram de comentar a publicação, desejando felicidades ao casal.