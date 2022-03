Torcida de Douglas Silva pede respeito nas redes sociais! Entenda

Os administradores das redes sociais do ator e seus fãs pediram mais respeito a ele devido a notícias tendenciosas

Um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quarta-feira, (30), foi a hashtag ‘DOUGLAS MERECE RESPEITO’. Isso porque segundo os fãs e administradores das redes sociais o ator tem sido atacado através de distorções de falas do brother no ‘BBB22’.

Uma das grandes reclamações por parte deles é que sempre o ator é taxado de arrogante, machista e soberbo, sendo que realmente o Acerola não é. Eu particularmente acho que ele fica até muito escondido nas edições sendo que ele tem muito conteúdo e levanta pautas interessantíssimas.

Acabou a agonia do paredão, agora vamos de DOUGLAS MERECE RESPEITO!

Tá feio, sempre querem taxar ele como machista, soberbo, arrogante… O que mais entristece é que vem de perfis grandes, com muito visibilidade e com o único propósito de queimar o Dg por algo que não é real! — nαndα. 🐺 |🕺 (@oxenaanda) March 30, 2022

Uma conta do Twitter, fã clube do Acerola, acusou páginas da internet — a nossa não amém! — de sempre taxarem o ator como errado em diversas situações. Inclusive, postou prints de títulos de matérias tendenciosas. Eita!

Está cada vez mais visível o quanto tentam prejudicar o DG. Douglas sempre foi um amor de pessoa e extremamente educado, mas querem passar uma uma narrativa de vilão, soberbo e agressivo para o público, que muitas vezes só assiste a edição.



DOUGLAS MERECE RESPEITO#TeamDouglas https://t.co/wToqxOCMBr — FC Douglas Silva (@FCDouglasSilva) March 30, 2022

Aliás, ontem, (29), Douglas foi alvo de notícias com títulos sensacionalistas a respeito de brincadeiras que ele faz que foram desmentidas através de uma thread — vários tweets explicando um fato. É, essa torcida não está de brincadeira não viu? E eu concordo que todos os participantes merecem respeito e, claro, com notícias verdadeiras.