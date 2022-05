Douglas Silva sobre a contratação de Jade Picon: “Legal querer levar o público dela para televisão, mas e aí?”

Ator deu sua opinião sobre a contratação da paulista na Globo em entrevista para o Flow Podcast

Na minha humilde opinião ficou em cima do muro, mas ok. Douglas Silva foi entrevistado no Flow Podcast e não deixou de dar sua opinião sobre a contratação de Jade Picon pela Globo. Acredito que o ator tenha tomado ciência da fúria dos artistas por ele não ter sido contratado e tomou um posicionamento mais brando.

“Eu acho que é óbvio, se tem essa questão, vamos ver como ela pode ter o DRT para trabalhar, mas acho foda ela ter sido chamada para trabalhar. Ela fala com o público, não está na televisão, legal querer levar o público dela para televisão, mas e aí?”, perguntou Douglas.

É importante ressaltar que o ator foi motivo de um grande kikiki na internet, ainda mais com a contratação de Jade Picon na Globo. Muitos internautas acharam injusto contratarem a influenciadora e não planejarem nada para DG, que é ator.

A ideia da Globo é colocar Jade em uma novela, mas não como protagonista, pois geraria muito burburinho. Tudo indica que a empreendedora terá um papel em ‘Travessia’, o papel será responsável por gerar ainda mais retorno para a emissora.