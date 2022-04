Ai não hein? Douglas Silva faz comentário homofóbico: “Frasezinha de viadinh hein?”

Em seguida, o ator se retratou e pediu perdão

De jeito algum, essa coluna compactuará com comentário que ofendam as pessoas dentro ou fora do ‘BBB22’. E dessa vez, Douglas Silva pecou feio ao fazer um comentário bem machista e homofóbico na noite desta quarta-feira, (6).

Tudo começou porque ele comeu sanduíche com um pedaço de guardanapo e Pedro Scooby o provocou: “Ele faz umas coisas, cara. Bota a melancia na cabeça e sai andando, pô”. DG então perguntou se Pedro nunca comeu papel e ele disse que é muito bom.

Foi aí que Douglas fez o comentário bem sem graça: “”‘Nunca comeu’, tô falando isso. Falei que é bom? […] ‘Tá com essas ‘frasezinhas’ de viadinho, hein?”. Scooby o repreendeu e disse para ele não começar com isso. Segundos depois, Acerola se arrependeu e pediu desculpa pelo termo usado.

Ah DG que decepção hein? Logo você que defendemos tanto por frases racistas disparadas contra você! Espero que isso não se repita…

EITA! Douglas faz comentário homofóbico em conversa com os meninos, mas se retrata em seguida.#BBB22 pic.twitter.com/8yGguILtmr — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) April 6, 2022