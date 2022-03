”Um dia, vou ter o prazer de te indicar direto!”: Dadinho nada, Douglas Silva é certeiro com Eslovênia

Acerola não está para brincadeira não…

Dadinho que nada, o nome dele é Douglas Silva! O ator foi direto e reto com Eslovênia e deixou claro que ela seria seu voto esta semana e só não foi, porque queria defender seus amigos e teve que votar em Lucas. Isso se deu no ‘Jogo da Discórdia’ nesta segunda-feira, (28).

DG é direto com Eslovênia sobre seu voto (Foto: Reprodução)

“Dentro do jogo estamos sempre trocando votos e temos posicionamentos diferentes. Essa semana votei no Bissoli [Lucas], coisa que não queria, queria votar nela, mas defendi os meus. Eu vejo a Eslô fazendo estratégias que faz bem a ela por nunca ir ao paredão e ficar escondida, indo [ao paredão] somente através de voto direto. Se Deus quiser eu pegar o líder, vou ter o prazer de te indicar direto”, declarou DG. Eslô concordou e disse que seria reciproco.

#DG colocou a #Eslo como ñ ganha por ter sempre 1 embate lá dentro é só ñ está no paredão pq a casa ñ indica ela e q só faltou a oportunidade dele pegar a liderança para indicá-la’ #Eslovenia por sua vez disse q é recíproco a vontade dela com ele #bbb #bbb22 #jogodadiscordia pic.twitter.com/7N3LO3L8CX — S U R T A D O🤪 (@phellipeas) March 29, 2022

Aliás, a moça com nome de país confidenciou aos amigos que quer um paredão com Douglas Silva ou Paulo André, principalmente com Acerola. “Se ele não indicar, ele é frouxo… Se eles não me indicarem, eles são frouxos”, disparou a paraibana sobre DG. Vixe…