Como assim? Douglas Silva revela que demorou a aceitar convite para ‘BBB’ e recebe amor da web

E o terceiro colocado do ‘BBB22’, injustamente porque ele é um cara sensacional, foi Douglas Silva e ele bateu um papo emocionante com Rafa Kalimann nesta terça-feira, (26). E o ator revelou que quase não participou da edição, acredita?

Acerola disse que quando recebeu o convite, ele e sua esposa, Carol pensaram muito antes de aceitar por medo do cancelamento e dos ataques virtuais a sua família. “Quando me convidaram, a gente [ele e Carol] demoramos para decidir. Mas quando a gente decidiu, eu achei que não ia chegar tão longe. Eu sou difícil de lidar e tenho meu jeito que tem gente que não entende”, revelou DG. Como assim? Como disse muito bem Rafa, o Brasil o ama e o jeito dele é maravilhoso!

Douglas comentou a respeito da sorte que ele teve no programa escapando de vários paredões e ganhando várias provas — inclusive a primeira prova vencida por ele foi com Arthur Aguiar. O ator também disse a felicidade que foi estar com Arthur e PA na final, porque sentiu que a família que criaram estava representada ali.

Lógico que ele se emocionou ao ver suas filhas, Maria Flor e Morena, e chorou horrores ao falar sobre elas. “No Anjo, ela [Morena] falou “Papai” e eu fiquei muito feliz com aquilo. Foi um momento muito marcante. Eu não estava presente, mas estava lá na luta por elas. Eu fiquei feliz de ver minhas filhas crescendo”, se emocionou Douglas. Fofo né?

DG falando com a Carol, Morena e Maria Flor, pela primeira vez após o confinamento. Emocionante demais esse momento! 🥺❤️ #RedeBBB pic.twitter.com/tHDsJDRZv9

E na web, DG recebeu muito amor dos internautas que querem muitas publis com o ator, elogiaram a elegância dele na final e até um recado de Natália, ex participante, que estava torcendo por ele. Sorte, saúde e sucesso, DG! O Brasil te ama!

o dg belíssimo com esse terno e o prêmio indo pra esse pão cafona de jaqueta que mundo é esse tão cruel que a gente vive — Lare (@laressa) April 27, 2022

Agora sério, se eu não ver o PA e o DG na tv fazendo publi toda hora eu vou ficar muito puto. — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) April 27, 2022