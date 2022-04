Douglas Silva dá adeus a maldição do primeiro líder e Tadeu Schmidt revela que ele ia ser eliminado para Naiara Azevedo

O ator é a grande surpresa da final desta edição

E não é que o Acerola chegou à final do ‘BBB22’? E ele não chegou de qualquer jeito não viu? Ele chegou quebrando recordes! Isso porque neste domingo, (24), Tadeu Schmidt revelou que o participante era para ter sido o terceiro eliminado da edição.

Na terceira semana, Douglas foi ao paredão com Naiara de Fátima Azevedo e Arthur Aguiar e todas as enquetes apontavam a saída do ator. E tanto que era para ele ter sido o eliminado, que Tadeu contou que escreveu o discurso de eliminação para ele! “DG, no terceiro paredão, aquele da Naiara, você ia sair. Você ‘tava fora. Eu ‘tava escrevendo um discurso para você e aí veio a maior virada dessa temporada. E depois você nunca correu mais correu risco. Olha aonde você chegou”, revelou o apresentador no discurso de eliminação de Eliezer.

"Olha onde você chegou!" Depois de desafiar várias chances de sair, o Eli foi até o top 4, mas foi o eliminado do último paredão do #BBB22 ❌ #RedeBBB pic.twitter.com/cuZ1nL6Hrb — Multishow (@multishow) April 25, 2022

E Douglas Silva conseguiu algo histórico! Ele escapou de uma maldição do reality show: o primeiro líder dificilmente chega na final do programa. Para se ter uma ideia, ele é o terceiro a conquistar o tal feito viu? E sem dúvida alguma já um campeão!

Aliás, o ator contou a história de vida da sua família neste domingo, (24), e revelou que foi criado somente pela mãe em uma família de cinco filhos. E disse que aprendeu a nunca chorar, mas dentro do programa viu o quanto ele pode se permitir a isso. Foi lindo! Que DG tenha uma carreira linda agora, porque ele é merecedor.

E para que não haja dúvidas, separei os primeiros líderes de suas edições e sua colocação na edição. Kátia Flávia é cultura, leitor(a)!

No ‘BBB1’, Sérgio ficou em quarto lugar; no ‘BBB2’, Jeferson foi o quarto eliminado; no ‘BBB3’, Elane foi vice-campeã; no ‘BBB4’, Cristiano foi o quarto eliminado; no ‘BBB5’, Natália foi a sexta eliminada; no ‘BBB6’, Agostinho foi quarto lugar; no ‘BBB7’, Alan Pierre e Flávia foram quarto e nono eliminados; no ‘BBB8’, Juliana foi a oitava eliminada.

DG vence a maldição do primeiro líder (Foto: Reprodução)

Já no ‘BBB9’, Norberto foi o segundo eliminado; no ‘BBB10’, Joseane foi a primeira eliminada; no ‘BBB11’, Cristiano foi o sexto eliminado; no ‘BBB12’, João Carvalho foi o décimo primeiro eliminado; no ‘BBB13’, Bambam desistiu ainda líder; no ‘BBB14’, Amanda foi a sétima eliminada; no ‘BBB15’, Mariza foi a nona eliminada; no ‘BBB16’, Ronan, Tamiel, Daniel e Alan – terceiro colocado, quinto eliminado, terceiro eliminado e desistente no 18º dia respectivamente.

DG chega a final do BBB22 (Foto: Reprodução)

E no ‘BBB17’, Mayara e Vivian, segunda eliminada e vice-campeã; no ‘BBB18’, Mahmoud foi o sexto eliminado; ‘BBB19’, Hana foi a terceira eliminada; ‘BBB20’, Petrix foi o segundo eliminado; e ‘BBB21’, Nego Di foi o terceiro eliminado.

Será que DG leva a bolada pra casa (Foto: Reprodução)

Deus me livre ser primeiro líder né?