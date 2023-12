Dora Figueiredo revela que passou por 3 cirurgias no ânus

A influenciadora abriu sua intimidades para os seus seguidores e contou detalhes sobre o seu problema

Dora Figueiredo já passou aqui pela nossa coluna esse ano com o escândalo do apartamento alugado que foi decorado e logo após ela foi despejada. Agora ela volta a ficar comentada ao falar sobre 3 cirurgias realizadas no ânus. A influenciadora contou detalhes sobre o caso para seus seguidores.

“No começo desse ano começou a crescer um nódulo ali perto do meu ‘butico’. Ele começou a inchar um pouquinho, e eu imaginei que era um pelo encravado, que ia passar rápido”, contou ela, sobre o início do problema. “Começou a crescer, doer, doer que eu não conseguia sentar, e resolvi ir para o hospital. No hospital me falaram que eu tinha um abcesso, e que tinha que fazer uma drenagem, uma mini cirurgia para tirar tudo”.

Dora tinha uma viagem e pediu para tomar antibiótico, ao invés de passar pelo procedimento. “Quando eu voltei do Rio de Janeiro, foi um parto para achar um proctologista para conseguir marcar. Fiz uma ressonância e deu que eu estava com uma fístula causada pelo abcesso. Foi quando descobri que teria que fazer uma fistulectomia, que é uma cirurgia chatíssima, de recuperação péssima. Não deu certo. Eu passei por uma recuperação horrorosa. Muita dor, muito sofrimento… Fui em outro médico no meio do ano e ele me falou que eu ia ter que fazer mais uma cirurgia e que ela custa R$ 30 mil”, relatou.