Dono de casa de prostituição revela que Lula frequentava o local

O proprietário da casa de prostituição Clube Bahamas foi entrevistado por Maurício Meirelles no programa Achismos no youtube.

Amores, que babado! Nesta segunda-feira (24), foi ao ar mais um episódio do programa Achismos, que é apresentado pelo humorista Maurício Meirelles, episódio esse que contou com a participação do empresário Oscar Maroni, o dono do lendário Clube Bahamas, também conhecido como a maior Casa de prostituição de São Paulo.

Durante o bate papo, Maroni contou com exclusividade que o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, frequentou mais que uma vez o local.

“São quatro andares no Bahamas e no térreo, bem no centro tem um sofá em formato de sapato grandão vermelho e preto em uma parte elevada. Sabe quem se sentou neste sofá? O Lula. Não sei se ele subiu para a suíte, mas ele foi umas três vezes lá, na época que ele foi sindicalista”, iniciou o proprietário.

Após Oscar fazer essa revelação, o anfitrião do programa ficou curioso para saber se o ex-presidente Jair Bolsonaro também frequenta ou já frequentou o local, porém, querendo fugir do assunto, Maroni disse que não lembrava.

Por fim, o empresário também contou particularidades da vida de quem trabalha com entretenimento para adultos e relembrou um episódio em que o boxeador Mike Tyson quebrou a câmera de um repórter dentro do puteiro.

“O segurança falou que estava Globo, Record e SBT e disse que não podia entrar com câmera. Teve um cara que ficou escondido na escada com uma câmera na mão. Mike Tyson deu um pulo, pegou a câmera e esmagou a câmera com a mão. Deu uma meia hora e ele disse que isso tinha cortado o tesão dele e foi embora”, relembrou Oscar.