’A Favorita’ substitui ‘O Clone’ a partir de maio. Socorro, a Flora irá voltar!

Rivalidade de Donatela e Flora vai esquentar as telinhas da tarde na Globo

Quem não se lembra da cena icônica de Donatela, Claudia Raia, obrigando Flora, Patricia Pillar, a cantar ‘beijinho doce’ no meio do sequestro, vai poder ver esse momento novamente. ‘A Favorita’ será a nova novela reprisada pela Globo depois de ‘O Clone’.

que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim canta comigo sua vagabunda canta que eu tô mandando pic.twitter.com/j5oyh1UPXV — reactionbrs (@reactionbrs) January 15, 2020

A rivalidade das duas é um dos marcos da TV brasileira e essa eu não perco por nada não, amo reprises. A novela vem como um esquenta para a estreia de ‘Olho por Olho’, folhetim do mesmo autor da novela reprisada, João Emanuel Carneiro, que será exclusiva do Globoplay.

Os telespectadores (inclusive eu) já tinham pedido diversas vezes pela reprise da novela, mas a emissora nunca tinha acatado o pedido, nem na Globo, nem no Viva. Porém, a ideia ressurge com o ideal de colocar o autor em evidência na boca do povo para assim trazer números mais expressivos para o lançamento da nova novela.

Treta de Donatela e Flora é reprisada na Globo (Foto: Reprodução)

Em fase final, ‘O Clone’ tem elevado os números lá em cima e o ideal é que a emissora mantenha os telespectadores com a reprise da novela. Estou ansiosa para a reprise, e se depender de mim, vocês já têm meu ponto de audiência.

Vai ser épico relembrar a treta de Flora e Donatela.