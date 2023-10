“Dona Solange, a senhora não aceita que está errada”, dispara Carlinhos Maia

Após as alfinetadas da mãe e irmã de Deolone Bezerra, o influenciador trocou farpas com as duas em seus stories.

Meu deus do céu, essa sexta-feira (20) foi movimentadíssima no quesito tretas hein, meus amores? E tudo isso começou quando a Emiy Garcia publicou de uma conversa dela com o influenciador mandando por ele mesmo. “Ele ia mandar print para outra pessoa falando mal de mim, da nossa conversa e mandou pra mim mesma.” Depois que isso viralizou, a influenciadora veio tentar acalmar seus seguidores avisando que não havia treta alguma e que eles ficam falando mal um do outro mesmo na zoeira.

Só que a mãe de Deolane, Solange Bezerra aproveitou isso para alfinetar o humorista: “Acorda, Emily! Covardia agora virou graça”. E sua filha Dayanne Bezerra concordou com a mãe e disparou : “Tem gente que é mais falso que uma cédula de R$ 3. Acorda povo! É a síndrome de Judas, beija no rosto e trai pelas costas”. Carlinhos Maia não se calou e rebateu os apontamentos: “Ai meu Deus, eu vou dizer. Vai levar anos e anos e as pessoas nunca vão entender o meu humor. Na verdade elas entendem, elas gostam de fazer as burras mesmo, né? Deixa eu falar pra vocês mais uma vez, a Emily é uma das pessoas que eu já demonstrei aqui várias vezes o quanto eu tenho carinho e o quanto eu protejo ela”.

Em seguida, Solange declarou em seus stories “Gente, eu nunca vou ter medo de ninguém! A pessoa pode ser o rei do Instagram, o rei da internet, o rei do YouTube, o rei do Twitter, o rei da casa do caralh*… Mas eu sempre vou estar aqui, usando o meu Instagram para expressar realmente o que eu sinto. Não quero biscoito de ninguém!”. E Dayanne apenas disse em stories que se ela falasse tudo o que presenciava no off, a coisa iria tomar outro rumo.

Carlinhos ainda disse em seus stories:

“A senhora, dona Solange, não aceita que você está errada (…) Infelizmente, perdi admiração pela senhora”.

O influenciador aproveitou e deu aquela alfinetada em Dayanne e disse que a mãe deveria ensinar a advogada a não ter inveja da própria irmã, Deolane.

O influenciador também ressaltou que após a saída de Deolane de “A Fazenda 14”, onde a advogada foi duramente criticada e que ele foi um dos poucos a não largar a mão da influenciadora: “Eu fui a única pessoa do meio artístico a não largar a mão da sua filha, acho que você deveria ser um pouquinho grata”.