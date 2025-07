Dona Rosangela para Carlinhos Maia:” Você é a deep web do entretenimento na internet”

Gente, estou aqui na minha varanda, tomando um cafezinho e pegando um solzinho para renovar a minha vitamina D após esses dias chuvosos aqui no Rio de Janeiro, quando vejo minhas amadas fofoqueiras enlouquecidas por conta de uma nova polemica do Carlinhos Maia.

Acontece que a Dona Rosangela desceu a lenha no humorista após um vídeo dele falando que as pessoas não devem dar moral para influenciadores do Sul e Sudeste que fica detonando-os na internet. Segundo Maia, esses influencers ficam crescendo em cima do que eles fazem de melhor.

Após reagir a essa fala do comediante, Dona Rosangela não perdeu tempo e acabou com a raça de Carlinhos com toda a classe do mundo e um pouco de deboche.

Primeiramente, ela começou que ia responder ele após assistir o vídeo, mas acabou mudando de ideia porque Carlinhos Maia não é uma pessoa relevante e ainda disse que os conteúdos deles nem deveriam estar no instagram e sim no Xvideos de tanta baixaria.

Dona Rosangela revelou que teve que baixar um antivírus antes de abrir os storys de Maia, já que ele é a deep web do entretenimento na internet. Ela disse que se o humorista fosse abrir um onlyfans, não seria para postar nudes e sim para mostrar os pdfs de todos os processos que ele está respondendo.

Segundo ela, Carlinhos Maia é o bingo de tudo que uma pessoa não deveria fazer na internet. Além disso, ela falou que ele não é um influenciador e sim um experimento social que tá tentando ver em quantos escândalos a pessoa precisa entrar envolvida para ser investigada pela Polícia Federal.