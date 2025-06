‘Dona de Mim’: Marlon tem vídeo íntimo vazado e vira febre em site adulto

A vida do policial Marlon vai virar de cabeça pra baixo nos próximos capítulos de ‘Dona de Mim’. Um vídeo íntimo do rapaz, gravado sem o menor consentimento, vai parar em um site de conteúdo adulto e causará um verdadeiro rebuliço — tanto na internet quanto na delegacia.

Segundo informações do Notícias da TV, tudo começa quando o cabo Adriano, seu parceiro nas operações, o acompanha até o galpão onde Marlon dá aulas de kickboxing. Com a desculpa de divulgar o espaço, Adriano começa a gravar o local. No entanto, quando vê Marlon tirando a camisa suada e limpando o rosto de forma sensual, tem outra ideia. O policial grava o amigo escondido e mesmo após Marlon pedir para apagar, o vídeo segue salvo na nuvem.

Marlon fará sucesso em site adulto

A situação piora quando os dois vão tomar banho no galpão. Adriano esconde o celular na toalha e filma o colega de costas, destacando o físico do rapaz. Quando Marlon se vira de frente e a água escorre pelo corpo, o vídeo já está praticamente feito. Pouco depois, o conteúdo é publicado no site “Em Chamas” com o codinome MarGostoso, e viraliza.

Na fábrica, Natara reconhece o ambiente do vídeo e comenta com Pam:

“Esse MarGostoso aqui no Em Chamas não parece o boy da Kami?”.

A supervisora ainda solta uma piada:

“E pelo tamanho do cassetete, a Kami tá bem protegida, hein?”

Kami ficará furiosa

A revelação deixa Kamila furiosa. Ao assistir ao vídeo, ela confronta o namorado:

“Tá tudo péssimo, Marlon! Pode me explicar por que você tá postando vídeo pelado na internet?”

Sem entender nada, Marlon fica em choque e liga os pontos, percebendo que foi traído pelo próprio colega de farda. Desesperado, ele tenta encontrar uma solução:

“Como é que apaga isso, Kamila? Me ajuda!”

A namorada tenta acalmar:

“Não dá pra ver seu rosto!”

Mas ele rebate, envergonhado:

“Mas dá pra ver o meu… o meu… o meu…”

“Pingulim?”, completa ela.

Diante da confusão, os dois policiais serão chamados para uma reunião com o comando da corporação. Adriano será obrigado a deletar o vídeo e entregará todo o dinheiro que lucrou com a exposição de Marlon. O rapaz, mesmo indignado, decide doar o valor para a igreja.