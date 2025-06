‘Dona de Mim’: Mariana Ximenes será uma influencer em participação especial avassaladora

Gente, estava tomando um sol da manhã enquanto caminhava pelo calçadão do Leblon. Eis que encontro uma amiga do Projac que me conta um bapho daqueles sobre uma participação especial de uma atriz veterana no sucesso das sete, minha querida e adorada Mari Ximenes como uma influencer, mas… infelizmente se trata de uma aparição pontual.

Bem, de acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a atriz Mariana Ximenes, de 44 anos, fará uma participação especial em ‘Dona de Mim’, onde vai interpretar uma influenciadora digital que vai estrelar a nova campanha de lingerie da Boaz. O capítulo com a atriz veterana está previsto para ir ao ar na próxima quarta-feira (18).

À coluna, Mariana contou que recebeu um convite do diretor artístico da novela, Allan Fiterman e que não hesitou em dizer ‘sim’ à proposta.

“Aceitei na hora. A novela está deliciosa, tem um elenco precioso e um clima nos bastidores fenomenal. A equipe foi acolhedora, um astral total! Botei uma peruca, peguei meu cachorrinho e fui brincar”, confessou a artista.

A atriz viverá uma influenciadora digital que vai promover as novas peças da Boaz (Manoella Mello/O Globo)

Na trama, a atriz será uma digital influencer que, após promover uma ação publicitária da Boaz, vai usar Samuel (Juan Paiva) — que a convenceu a estrelar a nova peça da fábrica de lingeries — para obter repercussão midiática.

“Ela é uma influenciadora solitária, que está sempre acompanhada de sua filha e seu pet. Acaba se envolvendo com o Samuel, porque ele a enxerga para além da tela. Traz para o público as questões dessa nova profissão, que vive da imagem digital”, comentou sobre a personalidade da personagem.

Segundo alguns spoilers discretos mencionados por Ximenes, a influenciadora vai convidar Samuel para sair, mas o encontro vai acabar em confusão quando o ex dela os flagrar juntos e armar um verdadeiro escândalo. Detalhe: tudo isso será registrado por paparazzis

Para o papel, Mariana admitiu que precisou estudar o comportamento das influenciadores digitais para dar vida à Mirna.

“Não sou muito de ficar na internet, mas confesso que encontrei umas pérolas curiosas”, completou.