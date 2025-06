‘Dona de Mim’: Insegura, Kami vai questionar Leo e Marlon se há algo a mais entre eles

Amores, estava aproveitando o fim da tarde na cobertura de meu triplex no Leme. E como a noveleira que sou, fui conferir o resumo da semana do folhetim das sete, assim como faço religiosamente em todo início de semana. Gente, eu amo essa novela de paixão e, durante minhas pesquisas, acabei levando um spoiler de leve sobre um suposto triângulo amoroso…

Bem, no próximo sábado (7), a novela ‘Dona de Mim’ vai exibir um capítulo que promete tensão, conflito e insegurança entre amigos. De acordo com informações do Gshow, a relação saudável entre Kami (Giovanna Lancellotti), Leo (Clara Moneke) e Marlon (Humberto Morais) estão com os dias contados.

A aparição de Vanderson (Armando Babaioff), pai biológico de Sofia (Elis Cabral), na vizinhança, vai causar desespero em Leo, que teme a aproximação entre pai e filha.

Tomada pela insegurança, Kami vai questionar se eles estão revivendo antigo romance (Globo)

Atordoada com a hipótese, a babá da menina vai à casa de Marlon para pedir ajuda sobre o que fazer com essa situação que tem tirado sua paz. Notando o momento de vulnerabilidade de Leo, o rapaz vai consolá-la.

No entanto, ele não esperava que Kami fosse flagrar a cena que vai gerar um grande mal-entendido e a deixará ainda mais insegura sobre o futuro de seu relacionamento com o rapaz.

Sem pensar duas vezes, a costureira vai questionar se eles estão revivendo o antigo romance. Leo tentará se explicar, alegando que o que sente por Marlon é apenas amizade, porém Kami não vai acreditar na amiga e ficará com uma ‘pulguinha atrás da orelha’.

Gente, não sei vocês… mas já estou contando os dias para acompanhar essa cena que promete reviravoltas.