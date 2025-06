Dona de Mim: Filipa enfrenta Jaques após proposta indecente

O reencontro entre Filipa e Jaques vai pegar fogo nos próximos capítulos de Dona de Mim. O que parecia ser apenas mais uma apresentação artística acaba se transformando em uma armadilha emocional armada por Jaques — e a resposta da atriz será à altura: um belo banho de água fria no rosto do ex-cunhado.

A confusão começa quando Jaques descobre o novo trabalho de Filipa como cantora em eventos. Com a ajuda de Vanderson, que vê a artista comemorando um aniversário de casamento num restaurante, o vilão consegue o contato da sócia dela e arma tudo para um encontro inesperado.

Filipa enfrenta Jaques.

Sem desconfiar da emboscada, Filipa e Higuy chegam ao local, vestidas de roqueiras, acreditando que vão animar a festa de um cliente qualquer. Filipa até solta a voz antes de descobrir que o contratante misterioso é ninguém menos que Jaques. “Jaques? Disseram que era uma festa surpresa”, comenta surpresa. E ele, cínico, dispara: “E é. Eu sou a surpresa!”

A artista se irrita na hora: “Você tá pensando que eu sou palhaça?” Jaques debocha: “Não sou eu que tô fantasiado.” Mesmo revoltada, ela tenta manter a postura profissional, mas o ricaço ignora qualquer limite: “Só fiz isso porque tava com muita saudade de você! De tudo o que a gente já viveu junto!” — declara, recebendo um corte seco de Filipa: “Nada que tenha valido a pena.”

Jaques arma para reencontrar Filipa.

Jaques insiste, mencionando um momento do passado entre eles: “Não foi o que você me disse quando dormiu na minha casa, naquela noite de chuva.” É a gota d’água — literalmente. Enfurecida, Filipa pega um copo e arremessa a água no rosto dele. Mas o pilantra não se abala. Lança um discurso inflamado sobre a hipocrisia da família e tenta se mostrar como alguém que entende suas dores: “Ninguém entende você mais do que eu, Filipa…” — diz ele, tentando convencê-la a largar tudo — “Foge comigo, Filipa! Ainda dá tempo.”

Ela, firme, encerra o drama com um sonoro: “Nunca! Me deixa!” e sai correndo do restaurante. Higuy, com seu bom humor de sempre, ainda solta: “Ah, e não esquece de pagar o show, tá?”