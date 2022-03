Eita! Jessilane e Lina já tem um alvo para o próximo paredão: Douglas Silva!

As comadres já estão combinando de coloca-lo no paredão e a atriz diz que gostaria de um paredão com ele

Sinceramente? Acho que Lina, Natália e Jessilane não entenderam que a Disney é forte mesmo voltando de todos os paredões que foram no ‘BBB22’. Isso porque o trio já está com uma nova mira para domingo: Douglas Silva.

Em papo no Quarto do Líder, o trio comentou sobre os rumores do jogo e Natália disse que acredita que Gustavo protegerá DG por ter o colocado em seu pódio e que Jessi não é alvo dele. A bióloga então comentou que se votar em DG pode ser que Gustavo se vire contra ela e acredita que se ele for ao paredão com Lina e Eslovênia, ele é eliminado. Deixe sua risada aqui, pois ela citou Eslovênia, que é do Lolliflop, não esqueça!

Lina disse que caso vá ao paredão e tenha contragolpe puxará DG ao paredão, pois gostaria de ir com ele ou com Paulo André por querer saber como está a repercussão dos embates que tiveram. “Agora mais do que nunca é sustentar nossos atritos e enfrentar nossos atritos no paredão”, declarou Lina.

Jessi acredita que já chegou o momento de votar no DG. Por ele ser fraco e a chance de retorno de ser maior.



Linn tem DG e PA como opção de contragolpe… elas não querem ler o jogo, não querem aceitar que seria bom indicar Eli e Eslovênia. #bbb22 pic.twitter.com/S61rjK0hGR — Suéllen (@suellen_strange) March 30, 2022

Depois, as três continuaram a conversa na cozinha e Jessi citou que torce para que a liderança seja de uma delas ou de Eliezer por eles não as indicarem. Será que em nenhum momento passa pela cabeça delas que Eslô ainda não foi ao paredão? E Eli que tanto Jessi e Lina votaram agora não é mais opção? Misericórdia…