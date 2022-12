DJ LK rebate acusações feitas por MC Carol: “Quer o décimo terceiro”

O DJ expões prints que comparam os horários das mensagens enviadas pela cantora e do desabafo que ela fez no twitter.

Amores, mais cedo contei para vocês sobre o desabafo que a MC Carol fez em suas redes sociais alegando que havia entrado em contado com os responsáveis pelo hit “Tubarão Te Amo”, para falar sobre o fato de sua voz ser utilizada na música sem autorização, mas que não teria obtido resultados, porém, agora trago o outro lado da história.

Após receber diversas mensagens de seus fãs lhe avisando sobre o desabafo de MC Carol, o proprietário do hit, DJ LK Da Escócia, veio a público, através do seu instagram, para dar a sua versão da história, afirmando, com prints, que a cantora mentiu ao falar que já havia entrado em contato com ele anteriormente.

“Acordei agora, com muitas mensagens. Como vocês viram, ela disse que está tentando falar comigo faz tempo. Ela me chamou hoje. Mas vocês viram pelo horário da mensagem”, iniciou o DJ.

Indignado com a atitude da cantora, LK questiona por qual motivo ela só o procurou agora, sendo que a música já foi lançada a cerca de quatro mesmice ainda a alfineta dizendo que a mesma está atrás é de um décimo terceiro.

É incrível. A música está no top 3 dos EUA, tocando em tudo quanto é lugar. Aí ela veio chamar agora que a música está assim? A música tem quatro meses, nunca me chamou. Final do ano, todo mundo quer dinheiro, o décimo terceiro. Me chamou na mesma hora que postou no Twitter (risos). Reparem o horário”, finalizou LK.