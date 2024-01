DJ abandona o palco após ser atingida por um lança-perfume

Além de ser atingida pelo objeto, a artista ainda teve que lidar com diversos contrários horrendos vindos dos internautas.

Amores, que absurdo!! Na noite de ontem (21) estava circulando um vídeo, nas redes sociais, do momento em que a DJ Nathi deixa o palco durante uma de suas apresentações, após ser atingida por um lança-perfume na bunda.

Diante disso, através dos seus stories, a artista veio a público se explicar pelo ocorrido: “Cheguei em casa, graças a Deus, está tudo bem tá gente. Eu desci do palco na hora só pra poder limpar. Mas depois eu continuei o show, porque tinha vários fãs presentes, e eles não tem culpa de nada. Sempre tem um louco, uma louca querendo se aparecer no meio do baile”.

Continuando, a artista se mostrou completamente indignada, ao se deparar com os diversos comentários maldosos que começou a receber depois do triste ocorrido.

“Eu estou indignada, eu abri meu celular e já vi várias páginas falando sobre o que aconteceu ontem. E tem um monte de gente apoiando essa atitude, eu tô real chocada. Pra quem não sabe eu me senti violada. Pra quem não sabe isso é um atentado violento ao pudor. Não é certo. A mulher pode estar da forma que ela quiser. Eu vejo vocês falando que eu só isso, que eu sou aquilo”, indignou-se a artista.

Por fim, Nathi rebate as diversas críticas que tem recebido e pede para que as pessoas tenham mais respeito com ela e com todas as mulheres independente de qualquer coisa.

“Mas vocês já viram meu show? Já viram como é o meu show? Porque parece que eu vou lá no palco, subu e faço uma relação ao vivo ali. Eu não tenho nem palavras, juro, cada vez mais eu fico impressionada com o mundo. Porque eu não sei onde vocês tiraram que isso é uma atitude certa. É porque não foi na sua filha, não foi na sua mãe, ai quer falar que eu sou vulgar. O que é bonito é pra se mostrar mesmo, e tem que ser respeitado da mesma forma. Tem que me respeitar, respeitar qualquer mulher”, finalizou a DJ.