“Dizer que queria comer arroz, feijão e ovo e gostar tanto de diamantes assim, me intriga”, dispara Janaina Paschoal

Comentarista da CNN Brasil criticou a postura de Bolsonaro e indagou o seu gosto por diamantes se dizendo ser uma pessoa simples

Janaina Paschoal não perdoou Bolsonaro e o escândalo das jóias de sua esposa. A comentarista da CNN Brasil puxou um fato interessante para os telespectadores, indagando o seu jeito simples, chamando ela como vice e oferecendo arroz, feijão e ovo, parafraseando o fato com o escândalo das joias de Michelle.

“Vamos ter que aguardar para ver os depoimentos, mas fico vendo essa joias eu lembro quando ele me convidou para ser vice, e ele me disse: ‘Janaina no Palácio a gente só vai comer arroz, feijão e ovo’. Eu disse que não tinha problema nenhum e ainda pedi para ele fechar o Palácio que eu quero morar em São Paulo”, dispara.

Janaina ainda completa: “Para quem me disse que ia comer arroz, feijão e ovo, o governo inteiro, gostar tanto de diamante e de brilhante intriga, né?”, questiona.