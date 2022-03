Diva Depressão dá fecho em Fábio Porchat e voz às questões raciais

Edu e Fi foram convidados para comentar a Cerimônia do Oscar em live no Globo Play e serviram muito tabu quebrado

Todo mundo já sabe que a treta do Will Smith respingou em várias mini tretas para quem comentava a live do Oscar, e no Globo Play não foi diferente. Edu e Fi, do “Diva Depressão”, foram convidados para comentar a cerimônia, como que dessem voz à internet.

Edu e Fi servem tudo na live do Oscar do Globo Play (Foto: Reprodução)

A celebração caminhou para outro lado quando Smith deu um tapa no apresentador após piadas sobre a aparência de sua mulher. Os ânimos se animaram e houve troca de farpas entre Fábio Porchat e os meninos.

E essa treta entre Porchat e Diva Depressão sobre o tapa do Will Smith no Chris Rock…#Oscars pic.twitter.com/aboutkMjOI — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) March 28, 2022

“Vale um exercício de ver muitos criadores de conteúdos pretos falando sobre isso, porque eu acho que é uma galera que sabe falar a respeito do que aconteceu, sabem a questão do cabelo. A questão do cabelo para as pessoas pretas é uma questão que vai além de nós, pessoas brancas”, disse Edu.

Fábio chama a atenção que todos os envolvidos no caso são pretos e diz que a questão é a piada sobre a doença que gerou violência. “A questão ali foi de uma piada, que foi super indelicada, mas não podemos normalizar, gente, a piada foi ruim, uma pessoa levantou e deu um tapa na cara do apresentador”, comentou.

Fabio Porchat chama atenção para violência na cerimônia (Foto: Reprodução)

Edu chama a atenção e defende que não estão sendo a favor da violência, mas não podemos julgar friamente, porque não sabemos o que Will estava passando naquele momento.

A disputa de ideais foi acalorada e mais tarde Edu se pronunciou nos stories. “Não posso julgar o ato de uma pessoa defendendo a quem ele ama”, escreveu.