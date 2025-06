Disputa pela guarda de Léo vira polêmica na web e Dona Ruth é detonada: “O Murilo é o pai!”

Genteeee… o climão tá formado nas redes sociais! Depois que o cantor Murilo Huff revelou publicamente ter entrado na Justiça pela guarda unilateral do pequeno Léo, seu filho com a eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça (1995-2021), o nome de dona Ruth Moreira, mãe da cantora, virou um dos assuntos mais comentados da web!

A treta começou quando o sertanejo explicou que tomou essa decisão pensando no bem-estar do filho, garantindo que não queria afastar Léo da família materna. Mesmo assim, a revelação acendeu a curiosidade (e o fogo) dos internautas, que correram para o perfil de Ruth para comentar e criticar!

Mas não adiantou muito: a avó já havia bloqueado os comentários em boa parte das postagens. Só que isso não impediu a galera de deixar sua opinião nas poucas fotos liberadas e o caldo entornou de vez!

Nos comentários, seguidores apontaram que dona Ruth só teria voltado a postar fotos e vídeos de Léo agora, com o bafafá da guarda estourando. “Esse povo não tem que aceitar nada, Murilo é o pai e pronto! Se fosse o contrário, duvido que a Marília deixaria o Léo com a mãe dele”, disparou a seguidora Kathielly Borges.

Outra fã, Tayla Fontes, também ficou do lado do cantor: “Acredito que ele só não pediu antes por respeito ao luto da dona Ruth. Agora ele quer conviver com o filho, e isso é natural. Não vejo maldade”, comentou.

Mas teve quem defendesse a avó famosa! Vanderlene Kvalcante retrucou: “Vai querer a guarda pra deixar com babá? Ou tirar da escola pra viver viajando? Quem preenche o vazio da mãe é a avó materna mesmo!”, escreveu.

Outros internautas, como Priscilla Américo, foram mais afiados: “Fui olhar o perfil da dona Ruth… poucas fotos do Léo, só algumas em publicidade… Agora começou a postar de repente. Toda história tem dois lados!”, alfinetou.

Vale lembrar que Léo está com dona Ruth desde novembro de 2021, quando a saudosa Marília faleceu num trágico acidente de avião. A guarda do menino era compartilhada entre o pai e a avó, mas agora Murilo resolveu pedir a guarda definitiva, alegando que descobriu fatos graves, mas que, por enquanto, não pode expor por estar sob segredo de Justiça.

Enquanto isso, a família Mendonça se pronunciou por meio de nota oficial dizendo que o foco é proteger o bem-estar do menino e que não irão se manifestar sobre o processo.

A disputa promete render capítulos longos e tensos… e a web segue de olho! Quem será que vai levar a guarda de Léo? Será que vem reconciliação ou mais polêmica por aí? Fica ligado porque esse babado ainda tá longe do fim!