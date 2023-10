Diretora do novo filme de Xuxa fala sobre seu profissionalismo: “Pontual, séria e organizada”

Vivi Jundi contou detalhes sobre sua convivência com Xuxa e não deixou de ressaltar o profissionalismo da apresentadora

Todos nós já sabemos que Xuxa Meneghel é uma grande profissional e quando se fala em cinema a musa arrasa na organização e nos estudos. Vivi Jundi revelou que a apresentadora é sempre pontual e muito profissional com os seus compromissos e que ela se divertiu gravando ‘Uma Fada Veio me Visitar’, que deve chegar aos cinemas em 2023.

“Essa mulher é uma profissional que se ela chega ali o respeito que eu tenho por ela é absoluto, só que o respeito que ela tem é absoluto. Ela é pontualíssima, seríssima, organizada, estuda tudo, isso te coloca em uma posição de muita responsabilidade de estar a alguma altura profissional. Sou bastante exigente e para mim foi o match perfeito”, disse.

“Quando eu vejo ela entregando tudo e muito assim, ela está se divertindo, ela realmente se divertia e ria, se emocionada quando tinha que se emocionar, foi tudo de verdade”, finalizou.

Uma Fada Veio Me Visitar é um futuro filme de comédia brasileiro produzido pela Rubi Produtora com direção de Vivi Jundi e baseado no livro de mesmo nome da escritora Thalita Rebouças.