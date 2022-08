Diretor negou papel de ‘Bella’, em ‘Crepúsculo’ para Taylor Swift

Em entrevista para o podcast ‘The Twilight Effect’, a intérprete de Bella e o diretor revelaram mais detalhes do off

A gente vive, vive e vive e não sabe de todas as coisas deste mundo. Dá para acreditar que o diretor de ‘Crepúsculo’ negou o papel de Bela para a cantora Taylor Swift? Pois acreditem! Em entrevista ao podcast ‘Twilight Effect’, o diretor de ‘Lua Nova’ e a intérprete da protagonista contaram que ele negou depois de um pedido da cantora.

“Ela seria alguém no refeitório ou no restaurante, ou qualquer outra coisa, mas ela só queria estar neste filme. A coisa mais difícil para mim foi pensar que, no momento em que Taylor Swift entrasse na tela, por cerca de cinco minutos, ninguém mais conseguiria processar nada, nem prestar atenção em mais nada”, disse Chris Weitz.

O diretor ainda brinca que perdeu a oportunidade de ser amigo da cantora, uma vez que negou o papel para a loira.