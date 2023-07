Diretor de ‘Tropa de Elite’ planeja série documental sobre Marielle Franco

José Padilha pretende contar detalhes sobre a vida da vereadora que foi assassinada a tiros em 2018, no Rio de Janeiro

José Padilha já se concretizou no mundo das artes e do cinema com ‘Tropa de Elite’. Agora o diretor alça vôos mais altos com uma obra sobre a vida e os fatos sobre Marielle Franco, vereadora morta a tiros. Em entrevista ele contou que o projeto está em fase de planejamento.

“Era uma figura que tinha uma luz incrível. Era extremamente inteligente, sagaz, foi uma lutadora a vida inteira. Ela representa muitas coisas para além da luta contra a milícia, embora talvez seja o que causou sua morte”, disse ele, ao UOL.

Padilha ainda diz que quer “expandir o nome dela para o mundo”. “Essa série está viva e já tem estrutura que vai botar ela no mundo inteiro, sim”, explicou ainda ele.