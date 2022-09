Diretor de ‘A Fazenda’ confessa: “Ney Lima foi sondado”

Após toda a repercussão do caso, o diretor expôs a sua versão da história.

Durante coletiva de imprensa, no estúdio do programa ‘Hoje em Dia’, o diretor da ‘A Fazenda’, Rodrigo Carelli, afirmou que o influencer Ney Lima não foi convidado para a 14ª edição do reality show. “Então ele foi sondado! Ele foi sondado e ele, não sei o porque, ele achou que tinha sido convidado, mas foi só uma sondagem mesmo”.

No decorrer da última semana, o influencer havia exposto em suas redes sociais que havia sido barrado pela Record TV, nas últimas fases do processo de seleção para o reality.

O que será que essa história vai virar hein, afinal, confiante que era um dos fazendeiros da nova edição do programa, Ney reduziu sua participação na série “A Sogra Que Te Pariu”, que está sendo produzida pela Netflix.