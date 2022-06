Diogo Mussi diz que mãe desejou ele “morto debaixo de uma ponte”

Irmão do ex-BBB mostrou que tem uma relação conturbada com a mãe

Existem mães e mães, né? Mas desejar a morte do filho é algo surreal que jamais vai entrar na minha cabeça. Ontem (03) Diogo Mussi usou suas redes sociais para falar sobre a relação conturbada que tem com a mãe, declarando que a progenitora já desejou sua morte. Tô em choque!

Por meio de uma caixinha de perguntas podemos ficar sabendo mais da vida íntima do irmão de Rodrigo. Uma internauta perguntou: “Quando você tomou a decisão que não queria que sua mãe fizesse parte da sua vida?”.

Diogo não deixou de responder com sinceridade: “No momento em que descobri o que era amor próprio. Coincidência ou não, foi no mesmo dia em que ela me disse: ‘quero você morto ou debaixo de uma ponte’“, escreveu.

Em entrevista ao Fantástico pudemos entender como o abandono parental da mãe afetou os irmãos fortemente, principalmente quando o acidente afetou Rodrigo de forma grave. Diogo chegou a falar sobre as visitas da mãe ao hospital: “Ela apareceu no hospital na sexta-feira à noite (o Rod deu entrada no HC na madrugada de quarta para quinta). Ela foi visitá-lo algumas vezes. Complicado. Comigo, pelo menos, não há a menor chance de relação“, declarou.